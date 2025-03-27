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Царьград

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Ударов не было: Владимир Зеленский соврал о соблюдении моратория на атаки с Россией

Ударов не было: Владимир Зеленский соврал о соблюдении моратория на атаки с Россией

В Минобороны России опровергли его заявление об отсутствии ударов.Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина впервые за долгое время не обменивались ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Наркоша зе врет, потому что хозяева его поощряют!
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