Ударов не было: Владимир Зеленский соврал о соблюдении моратория на атаки с Россией

В Минобороны России опровергли его заявление об отсутствии ударов.Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина впервые за долгое время не обменивались ударами по объектам энергетической инфраструктуры.
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