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Царьград

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"Не надо будет уговаривать": Путин подал мощный сигнал Трампу по Украине. Полковник перевёл с дипломатического на русский

"Не надо будет уговаривать": Путин подал мощный сигнал Трампу по Украине. Полковник перевёл с дипломатического на русский

Путин подал мощный сигнал Трампу по Украине, и после этого стало очевидно - никакого "похабного мира" на условиях Киева не будет.

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