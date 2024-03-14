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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Одной из основных традиций четвертого дня Масленицы является проведение широких

Одной из основных традиций четвертого дня Масленицы является проведение широких народных гуляний. Принято кататься на лошадях «по солнышку» (вокруг деревни, но можно и по району в машине).

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