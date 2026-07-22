Сводки СВО, 22 июля, главное: Наши бомбардировщики захлопнули крышку «Оскольского котла»

Miha52 Новик Михаил А НОВЫЙ ГЛАВКОМ... ГЛЕБ ЖЕГЛОВ СКАЗАЛ БЫ: А ТЕПЕРЬ ДРАПАТЫЙ, Я СКАЗАЛ ДРАПАТЫЙ!

Misha Glusch надо эту всю продукцию снабдить УМПК и по площадям, по площадям...: Фугасные Аббревиатура Изображение Диаметр (мм) Длина (мм) Масса бомбы (кг) Масса ВВ (кг) Примечания ФАБ-50ЦК 219 936 60 25 Цельнокованная ФАБ-100 267 964 100 70 (вместе с БЧ) ФАБ-250 285 1589 250 99 ФАБ-250-М54 325 1795 268 97 [2] ФАБ-250-М62 300 1924 227 100 [2] ФАБ-250ТС 300 1500 256 61,4 [2] Толстостенная, Бронепробиваемость 1 м ФАБ-250ШЛ 325 1965 266 137 (ТЭ) Штурмовая, надповерхностный взрыв ФАБ-500 392 2142 500 213 ФАБ-500Т 400 2425 477 191 [2] Термостойкая ФАБ-500-M54 450 1790 528 201 [2] ФАБ-500-M62 400 2425 500 200 [2] ФАБ-500ШН 450 2190 513 221 [2] Штурмовая маловысотная ФАБ-500ШЛ 450 2220 515 221 [2] Штурмовая, надповерхностный взрыв ФАБ-1000 500 2765 1000 415-525 ФАБ-1500 580 3000 1400 1200 (вместе с БЧ) ФАБ-1500Т - - 1488 870 ТЭ [3] Термостойкая ФАБ-1500-2500ТС - - 2151 436 ТЭ [3] Толстостенная, бронепробиваемость 2500 мм ФАБ-1500-М54 - - 1550 675,6 [3] ФАБ-2000 - - - - ФАБ-3000 - - 3067 1387 (ТЭ) [4] ФАБ-3000-М46 - - 3000 1400 ФАБ-3000-М54 - - 3067 1200 (ТЭ) [3] ФАБ-5000 642 3107 4900 2207 ФАБ-5000-М54 - - 5247 2210,6 (ТЭ) [3] ФАБ-9000-М54 1200 5050 9407 4297 (ТЭ) [3]