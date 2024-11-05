AJCN: контроль уровня сахара в крови замедляет старение мозга

Ученые из Университета Бен-Гуриона (Израиль) установили, что контроль уровня сахара в крови приводит к положительным изменениям в таламусе, хвостатом ядре и мозжечке — областях, критически важных для когнитивных функций.
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