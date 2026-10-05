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Бизнес журнал. Урал

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Россельхознадзор выявил нарушения в 102 заведениях общепита Тюменской области

Россельхознадзор выявил нарушения в 102 заведениях общепита Тюменской области

В Тюменской области с начала года Россельхознадзор выявил признаки нарушений ветеринарных требований в 102 заведениях общественного питания.

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