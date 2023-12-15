ИБ-эксперт Бедеров: мошенники стали шантажировать компании РФ фейковыми утечками

Мошенники начали рассылать сотрудникам российских операторов персональных данных (банков, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и не только) фейковые уведомления об утечках якобы от ФСБ с целью шантажа и вымогательства денежных средств.
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