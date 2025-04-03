О попытках Англии использовать караимское и крымско-татарское население Крыма в политических целях Фото: © РИА Новости/Илья Питалев В то время, когда США и Россия ведут переговоры по Украине, Англия примеряет на себя роль главного поджигателя войны.
Почему Англия цепляется за Крым?
Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Переселите к ним всех крымских татар. Все вам скажут большое спасибо
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22 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Англичанка как всегда гадит.
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22 час.
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