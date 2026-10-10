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Аргументы недели

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Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса и отбуксировали лодку на Ладоге

Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса и отбуксировали лодку на Ладоге

В пятницу, 9 октября, на пульт оперативного дежурного аварийно-спасательной службы Ленинградской области поступило сообщение о мужчине, который заблудился в лесном массиве в районе поселка Пятиречье.

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