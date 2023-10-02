Замглавы ЕК Юрова: выборы в Словакии прошли в «беспрецедентной дезинформации»

Беспрецедентная дезинформация сопровождала парламентские выборы в Словакии. Об этом 1 октября заявила журналистам заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, трансляция выступления велась на телеканале Česká televize.
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