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Царьград

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Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 185 тысяч нижегородцев уже приняли участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства, запланированные на 2025 год в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

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