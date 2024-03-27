Более 185 тысяч жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства

Более 185 тысяч нижегородцев уже приняли участие в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства, запланированные на 2025 год в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
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