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Закон, порядок, государство

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Расчет противотанкового орудия «Рапира» группировки войск «Южная» выполняет огневые задачи на Артемовском направлении

Расчет противотанкового орудия «Рапира» группировки войск «Южная» выполняет огневые задачи на Артемовском направлении

Кадры объективного контроля подтверждают, что снаряды легли точно. .

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