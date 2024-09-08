Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители «Миллиона призов» направили на благотворительность 32 млн рублей

Победители получили одну тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов В Москве на благотворительность участники акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов» пожертвовали 32 миллиона рублей.

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