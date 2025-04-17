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Владикавказ: на дома ветеранов установили памятные таблички в честь героев

Владикавказ: на дома ветеранов установили памятные таблички в честь героев

Во Владикавказе на 11 домах участников Великой Отечественной войны появились памятные таблички. Об этом сообщил в Telegram-канале глава городской администрации Вячеслав Мильдзихов, отметив важность сохранения памяти о героях для следующих поколений.

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