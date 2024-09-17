Тамбовчане заинтересовались дополнительными услугами при покупке смартфона

Новые телефоны всё чаще покупают в паре с аксессуарами, другими гаджетами и сервисными услугами. Клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota берут вместе со смартфонами пауэрбанки, наушники, умные часы, пользуются услугами по установке необходимых приложений на новый гаджет или по его страхованию.