Ранее известный смолянам вандал устроил погром в Сквере Памяти героев

Ранее мужчину задержала полиция 33-летний безработный мужчина, уже известный своими хулиганскими выходками – погромом в подземном переходе на площади Победы – ранее совершил акт вандализма у входа в Сквер Памяти героев Смоленска.
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