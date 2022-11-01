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Босс «Ф-1» Доменикали прилетел в Колумбию, в стране хотят проводить Гран-при с 2024 года

Власти колумбийского города Барранкилья хотят подписать контракт на проведение Гран-при «Формулы-1».  В понедельник президент «Ф-1» Стефано Доменикали прибыл с рабочим визитом в колумбийский город Барранкилья, расположенный на севере страны, на берегу Карибского моря.

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