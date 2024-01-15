Экономика Китая: Темпы роста ВВП Китая в 2024 году оцениваются в 5,3%

Прогнозируется, что экономика Китая сохранит устойчивый рост в 2024 году, при этом предполагаемые темпы роста ВВП Китая составят около 5,3 процента, говорится в отчете, опубликованном во вторник Центром прогнозирования при Китайской академии наук.