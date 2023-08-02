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Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин второго августа поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным прздником, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на официальный сайт Кремля, где размещена телеграмма.

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