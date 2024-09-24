Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция

Бесплатно зарядить электрокар возможно на ЭЗС проекта «Энергия Москвы» на территории ВДНХ. Чтобы бесплатно выехать с ВДНХ после подзарядки, необходимо: иметь талон на парковку; иметь СТС автомобиля; обратиться в инфоцентр ВДНХ.
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