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Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция

Как выехать с ВДНХ после бесплатной зарядки электромобиля: инструкция

Бесплатно зарядить электрокар возможно на ЭЗС проекта «Энергия Москвы» на территории ВДНХ. Чтобы бесплатно выехать с ВДНХ после подзарядки, необходимо: иметь талон на парковку; иметь СТС автомобиля; обратиться в инфоцентр ВДНХ.

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