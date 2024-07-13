Названо оптимальное количество сексуальных партнеров для мужчин и женщин

Ученые из Саарского университета (Германия) провели исследование, результаты которого позволили определить идеальное количество сексуальных партнеров для мужчин и женщин с точки зрения общественного восприятия.
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