Руководитель обладминистрации Харьковщины Виталий Ганчев поделился сведениями о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима при помощи боевых беспилотных летательных аппаратов наносят удары по грузовым автомобилям, которые перевозят уголь для местного населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии