Руководитель обладминистрации Харьковщины Виталий Ганчев поделился сведениями о том, что боевики Вооружённых сил киевского режима при помощи боевых беспилотных летательных аппаратов наносят удары по грузовым автомобилям, которые перевозят уголь для местного населения.