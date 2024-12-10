В ООН заявили о нехватке продовольствия в Сирии

Несколько крупных городов в Сирии испытывают нехватку продовольствия. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Организации объединенных наций (ООН), опубликованном на сайте организации.
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