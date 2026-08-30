Гафт разругался с Табаковым из-за Украины. Хватило одного высказывания

Жизнь Валентина Гафта со стороны могла выглядеть почти безупречной: всенародная любовь, громкие театральные работы, роли, вошедшие в историю отечественного кино, звания и признание коллег.
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