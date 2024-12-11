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«Страна чувствует себя уверенно»: «Ростелеком» заявил об успехе импортозам...

«Страна чувствует себя уверенно»: «Ростелеком» заявил об успехе импортозам...

«Страна чувствует себя уверенно»: «Ростелеком» заявил об успехе импортозамещения серверовВ России полностью решена проблема с импортозамещением мощных вычислительных ресурсов, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, выступая на пленарном заседании Совета Федерации, пишет ТАСС.

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