FT: любая помощь США Украине оборачивается для Киева серьезными проблемами

Оценки разведки должны были быть ужасающими, чтобы убедить Майка Джонсона рискнуть своей позицией спикера Палаты представителей и, наконец, провести законопроект, предоставляющий существенную поддержку Украине.
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