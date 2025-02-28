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    Но это подвластно только с социально направленной структурой управления государствам , а не частникам капиталистам .Шойгу прибыл в Пе...

Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И.

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Комментарии
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Валерий Чикунов
Мне из этого визита хочется понять одну мысль. Если вдруг США вдруг однажды встанет не с той , что называется , ноги и с похмелья после вчерашней попойки запустят не придя в себя по нашим странам Ракеты , то нам придётся обоим давать ответный удар и какой мощности . Или каждый по отдельности ? Каков план сотрудничества на этот счёт ? Создаётся ли коалиция военной составляющей из стран БРИКС в обороном смысле слова именно общего взаимодействия ответам недругам . Великая просьба после этой встречи озвучить в прессе эти результаты проведённых переговоров . Дабы они не были пустословием .
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17 час.
Валерий Чикунов
Нашей коалиции в итоге надлежит сделать то , что было сделано нашими визави после окончания ВОВ . Создать все организации , которые обеспечивали бы мощную и не рушимую платформу мирного сосуществования , а не полицейского надсмотра на планете
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17 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
Но это подвластно только с социально направленной структурой управления государствам , а не частникам капиталистам .
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17 час.
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