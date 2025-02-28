Валерий Чикунов

Мне из этого визита хочется понять одну мысль. Если вдруг США вдруг однажды встанет не с той , что называется , ноги и с похмелья после вчерашней попойки запустят не придя в себя по нашим странам Ракеты , то нам придётся обоим давать ответный удар и какой мощности . Или каждый по отдельности ? Каков план сотрудничества на этот счёт ? Создаётся ли коалиция военной составляющей из стран БРИКС в обороном смысле слова именно общего взаимодействия ответам недругам . Великая просьба после этой встречи озвучить в прессе эти результаты проведённых переговоров . Дабы они не были пустословием .