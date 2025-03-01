Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Странно,что не в шортах и тосах!Скандал с костюмо...
  • Eduard
    Костюм Зе,вернее его отсутствие весь срок его меня просто бесил,он как на тренировки ходит в футболке,а ведь представ...Скандал с костюмо...
  • Eduard
    Ни одна ядерная держава не боится НАТО! Те кто в НАТО вошол поступил в клуб"Самоубийц".Никогда НАТО никого не защиз...Боуз: Кая Каллас ...

Габбард: Зеленский пытается втянуть США в ядерную войну с РФ

Габбард: Зеленский пытается втянуть США в ядерную войну с РФ

Владимир Зеленский в течение многих лет предпринимает попытки втягивания Соединенных Штатов в конфликт с РФ, заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард после переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с украинским политиком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Зеленский фигура марионеточная,это значит,что он говорит,то что ему диктуют.Кто это англичане? Уж точно не Трамп!
Ответить
1 д.
Evgenija Palette
Его сейчас &quot;танцует&quot; Лондон!... Из Вашингтона полетел раны зализывать тоже именно туда... А ДУРАК... ЭТИ ОСТРОВИТЯНЕ ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МЕЧТАЮТ ЗАХВАТИТЬ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН...  И Украина - нельзя более - подходит.  (Особенно после того, как этих островитян ВЫГНАЛИ ИЗ ИНДИИ)...
Ответить
23 час.
наверх