Владимир Зеленский в течение многих лет предпринимает попытки втягивания Соединенных Штатов в конфликт с РФ, заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард после переговоров главы Белого дома Дональда Трампа с украинским политиком.
Габбард: Зеленский пытается втянуть США в ядерную войну с РФ
Комментарии
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Eduard
Зеленский фигура марионеточная,это значит,что он говорит,то что ему диктуют.Кто это англичане? Уж точно не Трамп!
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1 д.
Evgenija Palette
Его сейчас "танцует" Лондон!... Из Вашингтона полетел раны зализывать тоже именно туда... А ДУРАК... ЭТИ ОСТРОВИТЯНЕ ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МЕЧТАЮТ ЗАХВАТИТЬ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН... И Украина - нельзя более - подходит. (Особенно после того, как этих островитян ВЫГНАЛИ ИЗ ИНДИИ)...
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23 час.
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