Габбард: Зеленский пытается втянуть США в ядерную войну с РФ

Зеленский фигура марионеточная,это значит,что он говорит,то что ему диктуют.Кто это англичане? Уж точно не Трамп!

Evgenija Palette

Его сейчас "танцует" Лондон!... Из Вашингтона полетел раны зализывать тоже именно туда... А ДУРАК... ЭТИ ОСТРОВИТЯНЕ ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МЕЧТАЮТ ЗАХВАТИТЬ ЧТО-НИБУДЬ ИЗ СОСЕДНИХ СТРАН... И Украина - нельзя более - подходит. (Особенно после того, как этих островитян ВЫГНАЛИ ИЗ ИНДИИ)...