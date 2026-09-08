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Депутат Чаплин: платить за ЖКУ нужно до 15 числа следующего месяца

Депутат Чаплин: платить за ЖКУ нужно до 15 числа следующего месяца

С 1 марта 2026 года жители должны оплачивать коммунальные услуги до 15 числа следующего месяца, а квитанция за прошедший месяц должна приходить до 5 числа.

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