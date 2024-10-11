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Царьград

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"Он является свидетелем большого количества преступлений": Алаудинов допустил, что Зеленского вряд ли оставят в живых

"Он является свидетелем большого количества преступлений": Алаудинов допустил, что Зеленского вряд ли оставят в живых

Украинский фронт посыпался как минимум на 10 участках, а главаря киевского режима Владимира Зеленского теперь "вряд ли оставят в живых" западные кураторы.

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