Три причины, почему женщин всё сложнее обмануть разговорами о любви

Ну да сейчас и молодых ( по мнению автора) любовью не заманишь .....деньги давай ..Это уже чистая пропаганда западного образа жизни ...То что впаривают нам гузееап и сабитова ...В какой стране автор живет

Вера Федорова

А о любви обязательно нужно говорить? Всегда удивляет, когда после каждого диалога люди говорят друг другу "люблю тебя", а в ответ " и я тебя". Всё это как бы между прочим, без эмоций, как, простите, в туалет сходить. И даже некоторые психологи считают, что нужно обязательно проговаривать и говорить эти слова близким людям. А в моём понимании, любовь подтверждается поступками и действиями. Озвучивать свои чувства- это очень индивидуально. Так и вспомнилась трогательная сцена в кафе Штирлица с женой из фильма "Семнадцать мгновений весны". Вот оно! Всё без слов.