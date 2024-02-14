Очередная манипуляция: если ты не отдала мужчине всё, ты не способна на любовь, фу такой быть! Кажется, ей рассказывают про любовь:) Времена сейчас такие, что и молоденькую девушку уже не проймёшь одними словами о любви: доверчивых людей всё меньше, они вымирают быстрее - "это эволюция, детка"(с).
Три причины, почему женщин всё сложнее обмануть разговорами о любви
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Григоров
Ну да сейчас и молодых ( по мнению автора) любовью не заманишь .....деньги давай ..Это уже чистая пропаганда западного образа жизни ...То что впаривают нам гузееап и сабитова ...В какой стране автор живет
Ответить
15 час.
Вера Федорова
А о любви обязательно нужно говорить? Всегда удивляет, когда после каждого диалога люди говорят друг другу "люблю тебя", а в ответ " и я тебя". Всё это как бы между прочим, без эмоций, как, простите, в туалет сходить. И даже некоторые психологи считают, что нужно обязательно проговаривать и говорить эти слова близким людям. А в моём понимании, любовь подтверждается поступками и действиями. Озвучивать свои чувства- это очень индивидуально. Так и вспомнилась трогательная сцена в кафе Штирлица с женой из фильма "Семнадцать мгновений весны". Вот оно! Всё без слов.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии