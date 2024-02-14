ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Три причины, почему женщин всё сложнее обмануть разговорами о любви

Три причины, почему женщин всё сложнее обмануть разговорами о любви

Очередная манипуляция: если ты не отдала мужчине всё, ты не способна на любовь, фу такой быть! Кажется, ей рассказывают про любовь:) Времена сейчас такие, что и молоденькую девушку уже не проймёшь одними словами о любви: доверчивых людей всё меньше, они вымирают быстрее - "это эволюция, детка"(с).

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Комментарии
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Александр Григоров
Ну да сейчас и молодых ( по мнению автора) любовью не заманишь .....деньги давай  ..Это уже чистая пропаганда западного образа жизни ...То что впаривают нам гузееап и сабитова ...В какой стране автор живет
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15 час.
Вера Федорова
А о любви обязательно нужно говорить? Всегда удивляет, когда после каждого диалога люди говорят друг другу &quot;люблю тебя&quot;, а в ответ &quot; и я тебя&quot;. Всё это как бы между прочим, без эмоций, как, простите, в туалет сходить.  И даже некоторые психологи считают, что нужно обязательно проговаривать и говорить эти слова близким людям. А в моём понимании, любовь подтверждается поступками и действиями. Озвучивать свои чувства- это очень индивидуально. Так и вспомнилась трогательная сцена в кафе Штирлица с женой из фильма &quot;Семнадцать мгновений весны&quot;. Вот оно! Всё без слов.
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15 час.

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