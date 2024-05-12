Косачев об ударе ВСУ по Белгороду: очередное осознанное преступление Киева

ШН

Шеин Никита

Господин Косачев! Вы настолько слабо и болтливо вели себя на передаче "Большая игра", что заставили засомневаться в Ваших интеллектуальных способностях! Не появляйтесь больше таким беспомощным и никчёмным на любимой нашей передаче, уступайте место другим!