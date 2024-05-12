Косачев об ударе ВСУ по Белгороду: очередное осознанное преступление Киева

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Очередной обстрел боевиками Вооруженных сил Украины Белгорода, из-за которого обрушился подъезд жилого дома, является очередным осознанным преступлением киевского режима.
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