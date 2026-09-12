Le Soir: аварию с пассажирским поездом во Франции могли устроить умышленно

Следствие о крушении поезда на севере Франции склоняется к версии умышленного повреждения путей. Об этом в субботу сообщило Le Soir со ссылкой на источник в полиции.
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