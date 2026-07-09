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Обмен Кавая Ленарда в «Торонто» отложен до завершения расследования НБА в отношении «Клипперс»

Обмен Кавая Ленарда из « Клипперс » в «Торонто» пока не может быть официально завершен из-за продолжающегося расследования НБА в отношении калифорнийского клуба.

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