Помощники или просто родственники: петербуржцы высказались о роли бабушки и дедушки в воспитании внуков

У абсолютного большинства респондентов остались добрые воспоминания о времени, проведённом с бабушкой и дедом «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, как горожане относятся к помощи бабушек и дедушек в воспитании внуков.