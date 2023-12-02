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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» не намерен активно претендовать на Мбаппе. Его трансфер не в приоритете (Флориан Плеттенберг)

Трансфер 24-летнего форварда «ПСЖ» летом 2024 года на данный момент не является приоритетным для клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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