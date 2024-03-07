Отец ученика напал на директора школы в Дзержинске

Большой переполох случился в школе Дзержинска. Отец ученика устроил скандал и в порыве гнева ударил по голове директора школы! Разбушевавшегося родителя скрутили росгвардейцы, а полиция стала выяснять подробности дикого инцидента.
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