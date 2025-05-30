Молния Зевса: Десятки Ту-22М3 и Ту-95МС ВКС России готовы к удару возмездия

Россия сосредоточила десятки Ту-22М3 и Ту-95МС на аэродромах Оленья и Энгельс.Данные спутникового мониторинга и анализ открытых источников свидетельствуют о масштабной перегруппировке стратегической и фронтовой авиации ВКС России, которая может указывать на подготовку к одной из самых мощных операций с начала конфликта на Украине.