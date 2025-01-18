Ислам Махачев встретится с Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе

Хабиб Нурмагомедов поддержал Армана Царукяна после снятия с боя против Ислама Махачева из-за травмы. В турнире UFC 311, который пройдет в Лос-Анджелесе, Махачев встретится с новым соперником — бразильцем Ренато Мойкано.