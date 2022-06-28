ИЗВЕСТИЯ iz

6 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    И только одни мульдоване кормят ,поят и возят бесплатно укропских бешенцев.Медведев предрек ...
  • Сергей Лазарев
    Урод, мы к тебе заскочим поц.)) Жди.Глава МИД Латвии ...
  • Дмитрий Самойленко
    скоро придется делать БПЛА, которые будут сбивать вражеские БПЛАСпецназ РФ уничто...

Кинолог назвал разрешенные для плавания собак водоемы

Кинолог назвал разрешенные для плавания собак водоемы

В России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. О том, где можно поплавать вместе с собакой, не нарушив закон, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх