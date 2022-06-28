Кинолог назвал разрешенные для плавания собак водоемы

В России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. О том, где можно поплавать вместе с собакой, не нарушив закон, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В России запрещено брать с собой на пляж животных, исключением являются лишь собаки-поводыри. О том, где можно поплавать вместе с собакой, не нарушив закон, «Известиям» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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