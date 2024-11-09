Президент Финляндии допустил хорошие отношения с Россией

Лидер Финляндии Александер Стубб допустил возможность налаживания отношений с Россией. Он считает, что сейчас двусторонние отношения оставляют желать лучшего, но когда-нибудь РФ и Финляндия будут работать вместе на благо.
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