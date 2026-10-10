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Военные новости ★ сводки СВО

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Douglas D-558 Skystreak и Skyrocket: путь к двум Махам

Douglas D-558 Skystreak и Skyrocket: путь к двум Махам Программа Douglas D-558 началась с турбореактивного Skystreak, рассчитанного на полёты у звукового барьера, и продолжилась стреловидным Skyrocket с ракетным двигателем.

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