КТО УДАРИТ ЭСТОНИЮ ПО РУКАМ? КРОХОТНЫЙ ТАЛЛИН ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РОССИЮ

Что ни день, то новый вызов. На этот раз контролировать Россию хочет крохотный Таллин. Совсем скоро этот кровожадный монстр может начать уничтожать наши корабли.
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