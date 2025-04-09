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КТО УДАРИТ ЭСТОНИЮ ПО РУКАМ? КРОХОТНЫЙ ТАЛЛИН ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РОССИЮ

КТО УДАРИТ ЭСТОНИЮ ПО РУКАМ? КРОХОТНЫЙ ТАЛЛИН ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ РОССИЮ

Что ни день, то новый вызов. На этот раз контролировать Россию хочет крохотный Таллин. Совсем скоро этот кровожадный монстр может начать уничтожать наши корабли.

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Комментарии
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Евгений Горин
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1 час.
Олег Буянов
Что вы возмущаетесь. Хороший закон, нужный. Не было в прошлом такой страны и в будущем ее не будет.
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1 час.
Валерий Евстафьев
Это маленький Лондон хочет контролировать Россию руками Таллина.
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2 мин.
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