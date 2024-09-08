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Царьград

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Сделка генерала-русака с американцами. Казалось бы, при чём тут Китай?

Сделка генерала-русака с американцами. Казалось бы, при чём тут Китай?

Наступление ВСУ под Курском не было бы без участия США. О сделке "генерала-русака" Сырского с американцами рассказал журналист Александр Шарковский.

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