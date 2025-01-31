В России размер средней пенсии увеличится на 2,1 тысячи рублей после индексации выплат на уровень фактической инфляции по итогам 2024 года.
Россиянам рассказали об увеличении размера средней пенсии после индексации
Комментарии
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Валерий Чикунов
Вот эта подачка от правительства пенсионерам равна ровно цене половина месячного потребления черного хлеба и чем-то напоминает прославленный блокадный паёк . Браво! И даже как-то символично на фоне празднования 80-детия снятия блокады. Дума и правительство , ну и народные депутаты . Как же Вы &amp;quot;любите &amp;quot; свой народ. а если считать , что в руководстве страной сидят человечки преклонного возраста , то давайте соизмерим насколько же за счёт таких указов подрастёт пенсия у них , да ещё учесть , что они являются работающими пенсионерами . Это где- то на 10 -15 средних народных. пенсий . Какое же благородство и это на фоне выдачи мигран- там всевозможных преференций и плюс не учитывая , что никто не запрещает им получать свои пенсии на родине . Не правда ли у нас гуманное и щедрое , но только ни для своего народа руководство . вот подозреваю , что наши счетоводы второгодники до сих пор считают на костяшках и имеют три головы , как у Змей-Горыныча и которые находятся постоянно в конфликте между собой по причине излишнего принятия алкоголя
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14 час.
ВЧ
Валерий Чикунов
И ещё интересный факт . А где же та обещанная и кем -то очень умным придуманная 13-ая , а думают уже и про 14 , 15 и наверно т.д. ... Уж не знаю можно ли вообще пенсией назвать . А нельзя просто изначально пересчитать честно и без подсказок по старой советской системе пенсию каждого пенсионера пересчитать с учётом всех инфляционных изменений согласно графиков предоставленных правительству банками за время с 91-93 гг. И выплатить как положено разницу и вернуть деньги и проценты по украденным вкладам и страховкам
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13 час.
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