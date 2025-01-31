Россиянам рассказали об увеличении размера средней пенсии после индексации

Валерий Чикунов

Вот эта подачка от правительства пенсионерам равна ровно цене половина месячного потребления черного хлеба и чем-то напоминает прославленный блокадный паёк . Браво! И даже как-то символично на фоне празднования 80-детия снятия блокады. Дума и правительство , ну и народные депутаты . Как же Вы &amp;quot;любите &amp;quot; свой народ. а если считать , что в руководстве страной сидят человечки преклонного возраста , то давайте соизмерим насколько же за счёт таких указов подрастёт пенсия у них , да ещё учесть , что они являются работающими пенсионерами . Это где- то на 10 -15 средних народных. пенсий . Какое же благородство и это на фоне выдачи мигран- там всевозможных преференций и плюс не учитывая , что никто не запрещает им получать свои пенсии на родине . Не правда ли у нас гуманное и щедрое , но только ни для своего народа руководство . вот подозреваю , что наши счетоводы второгодники до сих пор считают на костяшках и имеют три головы , как у Змей-Горыныча и которые находятся постоянно в конфликте между собой по причине излишнего принятия алкоголя