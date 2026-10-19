В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации, в то время как населенные пункты приходили в себя после одной из самых жестоких ночей беспорядков за последние годы, когда в основном мирные антиправительственные протесты переросли в беспорядки, в результате которых были подожжены правительственные здания, погибли один полицейский и один протестующий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дания призвала ЕС...
- ТО Минфин предложил ...
- На Камчатке медве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым