В воскресенье вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации, в то время как населенные пункты приходили в себя после одной из самых жестоких ночей беспорядков за последние годы, когда в основном мирные антиправительственные протесты переросли в беспорядки, в результате которых были подожжены правительственные здания, погибли один полицейский и один протестующий.