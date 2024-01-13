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Военное обозрение

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Украинский полковник: Британо-украинское соглашение – провал для Киева

Украинский полковник: Британо-украинское соглашение – провал для Киева

Вчерашнее соглашение Зеленского и Сунака стало настоящим провалом для Украины, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан,.

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