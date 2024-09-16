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В России протестируют возможность заселения в отели по биометрии

В России протестируют возможность заселения в отели по биометрии

Заселение в гостиницы по биометрии будет доступно в России с IV квартала этого года. О старте пилотного проекта рассказал замминистра экономического развития Сергей Назаров главе комитета Госдумы по труду Ярославу Нилову, пишут «Известия».

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