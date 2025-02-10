Рубль сдает позиции. Курсы доллара и евро на 10 февраля

Российская валюта уступает доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 февраля 2025 года, составляет 97,2762 рубля (прежнее значение — 96,9104 рубля), официальный курс евро — 101,2243 рубля (предыдущий показатель — 100,6751 рубля).
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