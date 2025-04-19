Минобороны сообщило об ударе по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан» и прикрывавших его ЗРК NASAMS.
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Минобороны сообщило об ударе по месту испытаний украинского ОТРК «Сапсан» и прикрывавших его ЗРК NASAMS.
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